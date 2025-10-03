Образовательный кризис: в Свердловской области остро не хватает школ и детсадов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В классах некоторых учреждений — по 40 человек, часть уроков проводят дистанционно.

В Свердловской области назревает глобальный кризис в сфере образования. В регионе критически не хватает школ и детских садов. На каждое место претендуют две, а то и три семьи.

Чтобы решить проблему в одном из районов, прокуратура обязала администрацию возвести новую школу. Даже участок определили, но когда дело дошло до строительства, оказалось, что у местных чиновников на него совсем другие планы. Корреспонднет «Известий» Павел Проломов —все выяснил.

Новая школа в Свердловской области должна была обеспечить местами всех местных детей. Но вот как они учатся: классы по 40 человек, две смены. Уроки проводятся буквально где придется.

«Учительские уже отдали, соответственно, под кабинеты, дети учатся в актовом зале, дети учатся в библиотеке», — рассказала мать одного из учеников Ксения Есипова

Уроки по некоторым предметам приходится переводить на удаленку.

«Есть предметы, которые, как математика, информатика, они же должны очно преподаваться, а на дистанции дети получают меньше информации, соответственно, в основном готовятся сами», — добавила мать другого школьника Юлия Белькова.

«Это старый корпус, рассчитанный на 500 человек, а в 2023 году построили новый. Еще на 500. Правда, и этого оказалось недостаточно. Всего здесь учится почти две с половиной тысячи школьников», — рассказал корреспондент.

Откровенно не хватает и дошкольных учреждений. На это обратила внимание прокуратура Свердловской области и подала иск, который суд в итоге удовлетворил. Теперь власти должны построить новую школу и детский сад. Последний планируют сдать до конца года. Однако, это всех проблем не решит: центр сможет вместить только 300 детей, а в очереди прямо сейчас — больше тысячи.

«Сказать о том, что готов проект, площадка, и уже строитель завтра заходит, нет, такого нет», — заявила представитель администрации Белоярского района Наталья Шмидько.

Как раз по соседству с детским садом был зарезервирован участок под школу, но 30 сентября жителей шокировали. Вместо школы будет магазин. Изменения резко внесли и в кадастровую карту. На ней уже нет никакого образовательного учреждения.

«У нас была надежда, что в 2027 году начнут строить хотя бы, а сейчас уже и ее нет. Землю сменили, куда-то отобрали», — рассказала мать одного из учеников Наталья Тункина.

Но только когда съемочная группа задала конкретные вопросы властям, прямо подчиняющимся областной администрации, вдруг и магазин куда-то пропал, и школа вернулась, и даже виновных хотят найти. Пока только хотят.

«По данному вопросу, который, на мой взгляд, даже не обсуждался, произошла техническая ошибка», — заявил глава Белоярского муниципального округа Григорий Вихарев.

Для администрации Свердловской области этот район — крайне выгодный актив. Всего 30 километров от Екатеринбурга, коттеджные поселки, которые бурно разрастаются. Но те, кто купил здесь дома, теперь задаются вопросом: как власти могли не учесть, сколько именно школ и детских садов здесь потребуется, или же главной задачей было продать землю под строительство?

«Местные региональные власти с учетом этой динамики не смогли комплексно рассчитать, что потребность в местах в детских садах, школах, соответственных социальных учреждениях, будет гораздо выше, с учетом того, что есть большой приток населения на данную территорию. Соответственно, и рождаемость также», — рассказал юрист Игорь Семеновский.

Времени исполнить судебное решение у администрации остается меньше полутора лет. Эксперты считают, что без немедленной финансовой помощи областных властей тут не обойтись, но пока деньги никто не выделил. А местные жители недоумевают: почему они не были заложены в бюджет изначально?

