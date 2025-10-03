Смертельный Porsche: автомобиль улетел в Фонтанку в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Водитель был пьян и не справился с управлением.

Новые детали смертельной аварии в Петербурге. По факту ДТП уже возбуждено дело о несоблюдении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Но статей может прибавиться.

Выяснилось, что водитель премиального внедорожника был пьян, а еще якобы не знаком со своей погибшей пассажиркой. При этом на счету гонщика десятки нарушений ПДД. Все детали происшествия знает корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Момент трагедии попал на камеры видеонаблюдения. Porsche на скорости вылетает на набережную, пробивает ограждение и улетает в воду. Видно, как после удара в машине что-то загорается.

«Спасательная операция развернулась на набережной Фонтанки напротив Летнего сада. Около 6:30 утра легковой автомобиль вылетел в воду. Машину со дна пришлось поднимать краном. Операцию осложняло то, что автомобиль находился посередине реки. Сейчас кран пытается подтянуть его к берегу, затем его будут вытаскивать. Также на месте есть второй кран, и возможно, вместе они будут тянуть автомобиль наверх», — рассказал корреспондент.

Известно, что Porsche Cayenne двигался с улицы Чайковского. Водитель не справился с управлением, а затем влетел в ограждение набережной и упал в воду. Важно отметить, что утром в Петербурге была нулевая температура, что также могло повлиять на исход событий.

Водитель был госпитализирован с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования отказался. Его пассажирка погибла до прибытия скорой помощи. Сейчас водитель задержан, против него возбудили уголовное дело.

Спасательная операция завершилась, машину достали на берег. А специалистам предстоит выяснить подробности происшествия.

