«У нас все прекрасно»: Соколовский ответил на намеки об изменах жене

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Супруги заявили, что знают друг о друге «больше, чем можно представить».

Российский певец Влад Соколовский и его жена Ангелина опубликовали совместное видеообращение. Артист отметил, что про их пару в сети и прессе стали очень много говорить из-за участия в рейтинговом проекте «Ставка на любовь». По словам Соколовского, им поступает много вопросов, но самое важное, что нужно знать, это то, что сейчас у них все прекрасно.

«Поверьте, мы знаем друг о друге гораздо больше, чем вы можете нам рассказать и даже представить себе», — подчеркнул певец.

Соколовский охарактеризовал отношения с Ангелиной как «искренние, честные и настоящие». При этом музыкант и его жена отметили, что за шесть лет отношений они многое пережили, в том числе и расставания, но в итоге оба поняли, что не могут жить друг без друга. Влад предположил, что, возможно, когда-нибудь решится об этом рассказать, и подчеркнул, что это «сложный опыт, жесткий опыт».

Видеообращение, по всей видимости, стало ответом на намеки со стороны бывшей жены Соколовского — певицы Риты Дакоты. Та возмутилась после слов Ангелины в шоу «Ставка на любовь». Нынешняя жена упомянула об отношениях Влада с Ритой, намекнув на то, что между ними не было любовной химии, из-за чего певец не был верен избраннице. Рита в ответ намекнула на то, что и в новом браке Соколовский отнюдь не так уж и постоянен.

