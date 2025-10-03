Язык самовыражения: психолог объяснила, как выбор украшений влияет на характер

Фото: 5-tv.ru

По словам эксперта, сейчас в тренде «тихая роскошь».

Выбранные украшения могут отражать личность человека, его уверенность, вкус и даже эмоциональное состояние. Об этом Газета.ру рассказали психолог Скандинавского Центра Здоровья Елена Шидловская и директор по продукту ювелирного бренда Елена Ракутина.

Современные тенденции позволяют каждому найти свой язык самовыражения. Сейчас, как уверяют эксперты, в моду входят минимализм и «тихая роскошь». То есть девушки все чаще предпочитают «скромные» украшения без лишнего декора.

По мнению Елены Шидловской, рациональные люди носят сдержанные аксессуары. Женщины с лидерскими качествами тянутся к массивному золоту и крупным деталям. Минимализм же, по словам психолога, свойственен уравновешенным натурам. А яркие и заметные украшения чаще притягивают энергичных и общительных дам.

Помимо этого, уточняет Шидловская, кольцо с крупным камнем может говорить об амбициозности, массивные браслеты или бусины — об импульсивности и жажде внимания.

При этом Елена Ракутина подчеркивает, что украшения всегда связаны с личным стилем, который, в свою очередь, формируется из трех факторов: характера, образа жизни и внешности. По ее словам, выбор аксессуаров во многом зависит от мотивации и готовности к экспериментам. Так практичные люди часто отдают предпочтение классике из золота и универсальным камням.

Вкус, как добавила эксперт, с возрастом может меняться. Например, в молодости девушки выбирают неброские украшения, к 30-ти годам у женщины формируется свой стиль, а позже внимание смещается к более выразительным элементам.

