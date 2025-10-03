«Это мудрость тела»: как Сати Казанова снимает стресс

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Оказалось, что у эффективности данной процедуры есть научное объяснение.

Певица Сати Казанова снимает стресс при помощи мычания. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальной сети.

Исполнительница призналась, что когда у нее заканчивается энергия и все бесит, то она прибегает к простому методу «перезагрузки». Казанова набирает ванну с пеной, зажигает свечи и начинает мычать.

Артистка уточнила, что в это время не пытается напевать какую-то мелодию, добиться определенного эффекта или контролировать процесс. Важно просто выпускать из себя звуки. Иногда они могут перерастать в рев, стоны или рыдания.

После таких процедур «энергия возвращается, мысли проясняются, тело становится легким», призналась Сати.

Долгое время артистка думала, что это только ее «тараканина» и «милая придурь». Так как о подобном методе сбросить эмоциональное напряжение она не читала и ни от кого не слышала. Однако этому есть научное обоснование.

«Оказывается, каждый человек звучит на определенной частоте, и это влияет на поведение клеток. <…> Получается, когда мне плохо, я интуитивно включаю режим „биологические настройки“, возвращаю клеткам здоровую частоту. Это буквально мудрость тела, которое помнит, как себя исцелить», — пояснила Казанова.

