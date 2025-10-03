«Я потеряла малыша»: Айза рассказала о личной трагедии

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Несчастье в семье блогера случилась за два месяца до того, как она забеременела младшим сыном.

Блогер и телеведущая Айза-Лилун Ай, экс-супруга рэпера Гуфа, рассказала в своем Telegram-канале, что пережила замершую беременность перед тем, как забеременела вторым сыном.

3 октября, младшему сыну Айзы, Элвису, исполнилось девять лет. В честь этого интернет-звезда опубликовала несколько постов с фотографиями маленького наследника. В порыве эмоций блогерша также решилась на откровенность. Айза рассказала, что потеряла ребенка до того, как забеременела мальчиком.

«За два месяца до того, как внутри меня, в унисон моему сердцу, забилось маленькое сердечко Элвиса, я потеряла малыша. У меня была замершая беременность», — написала бывшая супруга Гуфа.

После произошедшего врачи настоятельно рекомендовали Айзе не беременеть год. Однако она не послушала рекомендаций и уже через пару месяцев ждала появление на свет младшего сына. При этом, по словам телеведущей, всю беременность она жила в постоянном страхе, что трагедия может вновь произойти. Поэтому Айза каждый день ходила в больницу сдавать анализы.

По словам бывшей жены Гуфа, она хотела родить Элвиса естественным путем, но не получилось: после 22 часов схваток ей сделали кесарево. Ее и малыша выписали из роддома через неделю. В тот момент Айза «порхала от счастья». Вскоре ей позвонили из больницы и сказали, что у ребенка якобы обнаружили редкую болезнь. К счастью, дополнительные анализы это опровергли.

У Айзы двое детей. 15-летний Сэм. Он родился в браке с Гуфом. Девятилетний Элвис появился на свет в союзе с Дмитрием Анохиным.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Айзы покорил вулкан Агунг на Бали.

