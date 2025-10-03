Ранил в обе ноги: шафер на свадьбе выстрелил в гостя во время драки

NYP: Шафер на свадьбе выстрелил в гостя во время драки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На мероприятии присутствовало более 100 человек.

Шафер арестован за то, что выстрелил в одного из гостей во время ожесточенной ссоры на свадьбе в американском штате Миннесота. Об этом сообщило издание New York Post.

Стефан Джеймс ранил 36-летнего участника вечеринки в обе ноги. Инцидент произошел в субботу вечером в региональном парке Келлер, где собралось более 100 гостей. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. По данным правоохранителей, пока неясно, с чего началась драка.

После стрельбы Джеймс скрылся с места происшествия. Его задержали в среду вечером, когда он находился на пассажирском сиденье белого пикапа Chevy, припаркованного в одном из районов столицы штата. Полиция окружила автомобиль, извлекла обвиняемого и надела на него наручники. В грузовике также обнаружили два пистолета, один из которых числился украденным. В настоящее время Джеймс содержится в тюрьме округа Рэмси в ожидании предъявления обвинений.

Инцидент в Миннесоте напоминает о трагических случаях «праздничной стрельбы» за границей. Так, в начале сентября 2025 года в Турции 23-летний жених скончался от огнестрельных ранений, полученных во время свадьбы. Выстрел произвела родственница невесты. При обыске в ее саду правоохранители обнаружили два нелицензированных пистолета, а прокуратура начала расследование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.