Из продюсера в айтишники: P. Diddy планирует создать с сокамерниками ИИ-проект
Рэпер успел произвести хорошее впечатление на своих соседей по «комнате».
Музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy планирует создать ИИ-проект вместе со своими сокамерниками. Об этом изданию Financial Times рассказал сосед по камере знаменитости Майлз Го.
Го заявил, что музыкант несколько раз интересовался темой разработки ИИ и возможностью создать такой проект после освобождения. Платформа, по замыслу, должна помогать людям, причем не только, например, в бизнесе, но и в эмоциональной сфере.
Больше подробностей Го не раскрыл. Зато поделился своими мнением о P. Diddy, которое успел сформировать за 200 дней в одной камере и с кроватями друг напротив друга. Майлз назвал рэпера добрым, чутким и гениальным человеком.
Арест рэпера P. Diddy
В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy, известного как Шон Комбс, задержали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.
Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских знаменитостей происходили не только разврат и употребление наркотиков, но и насилие над несовершеннолетними. Количество обвинений превышает сотню. Рэпер пытался внести залог в размере 50 миллионов долларов для освобождения из-под ареста, но суд отклонил его ходатайство.
Прокуратура США запросила для Комбса минимум 11 лет тюрьмы по делу о сексуальных преступлениях, а также штраф в размере 500 тысяч долларов.
Оглашение приговора назначено на 3 октября.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что P. Diddy извинился за все содеянное.
