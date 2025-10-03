«Повод побольше полежать»: Агата Муцениеце раскрыла свой вес накануне родов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса призналась, что не сидит на диетах и не занимается спортом.

Актриса Агата Муцениеце накануне родов рассказала, какой у нее сейчас вес. Постом звезда сериала «Закрытая школа» поделилась в своем Telegram-канале.

Экс-супруга актера Павла Прилучного призналась, что за время беременности набрала 12 килограммов. По словам Агаты Муцениеце, до родов она, вероятнее всего, еще поправится.

«На данный момент вес 68 килограммов, свой путь беременности я начинала с весом 56 килограммов! В лучшие дни 55. <…> Все мы помним, что самый быстрый набор веса идет уже в самом конце, где я сейчас и нахожусь», — написала актриса.

Также Муцениеце рассказала, что сейчас у нее нет сил на спорт. При этом, как уточнила актриса, сначала она пыталась следить за фигурой и даже бегала. Никаких диет Агата не соблюдает, а ориентируется только на свои внутренние ощущения.

Звезда «Закрытой школы» отметила, что сейчас она стала есть меньше, а вот раньше, во втором триместре, объедалась.

«Хотелось всего: пасты, тортов, конфет, печенья. В первом триместре как не в себя я ела мясо!» — поделилась Агата.

В конце актриса добавила, что в планах у нее и дальше есть все, что хочется, потому что нечасто она ходит беременной. Это, как в шутку заметила Муцениеце, такой отличный повод полежать и поесть.

