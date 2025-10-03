Житель Крыма задержан за передачу Киеву данных о позициях двух ЗРК С-300

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

В Крыму задержали мужчину, который передавал военной разведке Украины данные о позициях двух зенитно-ракетных комплексов C-300. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанный также планировал совершить диверсионно-террористический акт на полуострове. Атаке могли подвергнуться военные объекты.

В ходе следственных действий силовики изъяли у фигуранта более килограмма взрывчатого вещества, два исполнительных устройства и электродетонатор. В отношении задержанного было возбуждено дело о госизмене. Сейчас он находится под арестом.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину-повара, которая хотела отравить участников специальной военной операции. Она, как предполагают, также работала на спецслужбы Украины. В ходе расследования было установлено, что жительница полуострова передавала киевскому режиму фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота РФ. В отношении нее тоже было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мордовии задержали совершавшего поджоги на железных дорогах юношу.

