Экс-игрок волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко погиб в возрасте 44 лет

Бывший футболист «Ротора» Максим Викторович Бондаренко трагически погиб в возрасте 44 лет. Причины смерти не раскрываются. Об этом официально сообщила пресс-служба футбольного клуба «Ротор» и Волгоградская футбольная ассоциация.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года», — говорится в сообщении.

Максим Бондаренко был воспитанником клуба «Ротор» и выступал за основную команду с 1998 по 2004 год, сыграв более 60 матчей и забив 11 голов. Также он играл за воронежский «Факел», калининградскую «Балтику», «Олимпию», «Орел» и «Сахалин». В сезоне 2010/11 он вместе с Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром Кубка России, забив по четыре гола.

Бондаренко запомнился болельщикам смелой и нестандартной игрой, спортивной наглостью, а также был известен своей открытостью и чувством юмора вне поля. Он завершил карьеру в 2013 году, но продолжал играть на любительском уровне и участвовать в спортивной жизни.

