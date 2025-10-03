Звезда «Склифосовского» Яков Левда получил три года колонии за избиение матери

Фото: instagram*/levda.yakov

Инцидент произошел прошлой осенью.

Звезду сериала «Склифосовский» актера Якова Левду приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

Левда избил собственную мать. Инцидент произошел прошлой осенью. Мать актера позвонила сыну и сообщила о ссоре с мужем. Тогда Яков, будучи под градусом, приехал к родственникам. Разговор на повышенных тонах очень быстро перерос в драку. В ходе потасовки актер начал наносить удары своей матери и раскидывать вещи по комнате.

Во время конфликта на женщину упала дверь. В результате этого она получила серьезные травмы. У нее зафиксировали перелом ребер и гематомы по всему телу. Несмотря на ранения, пострадавшая смогла самостоятельно покинуть помещение и обратиться за помощью к соседям. Те, в свою очередь, вызвали полицию. На суде Левда полностью признал свою вину. Срок он будет отбывать в колонии общего режима.

Якову Левде 39 лет. Он снимался в 29 фильмах. Среди его самых известных работ — «Полицейский с Рублевки-4», «Ищейка» и «Склифосовский».

