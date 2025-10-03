Популярный футбол или акробатика: какие секции можно выбрать на mos.ru

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На портале mos.ru в сервисе «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» теперь можно выбрать спортивную дисциплину и записаться на вступительные испытания в спортивные школы столичного Департамента спорта (Москомспорт). После успешной сдачи нормативов ребенок будет зачислен в секцию на бесплатной основе.

Сейчас в каталоге раздела представлено свыше 200 вступительных испытаний по разным видам спорта, которые проводятся в учреждениях Москомспорта. После поступления в спортивную школу юные москвичи могут тренироваться, улучшать физическую форму и добиваться отличных результатов более чем в 80 видах спорта. Те, кто желает развить гибкость, координацию и силу, могут записаться на вступительные испытания по художественной, спортивной, эстетической гимнастике, а также акробатическому рок-н-роллу, спортивной акробатике или танцевальному спорту. Начинать занятия по этим дисциплинам рекомендуется с шести лет. Ребята старше семи лет могут попробовать себя в командных играх и выбрать футбол, баскетбол, волейбол, водное поло, регби, софтбол и многое другое.

Укрепить физическую форму, развить выносливость, а также сформировать эмоциональную устойчивость помогут тренировки по единоборствам, например карате, кикбоксингу, дзюдо, самбо, тхэквондо. А если нужно поддерживать иммунитет, сердечно-сосудистую систему, развивать дыхательную систему и мышцы, то подойдут занятия плаванием, лыжными гонками, конькобежным, велосипедным, гребным спортом.

Чтобы записаться, пользователям нужно получить стандартную или полную учетную запись. О том, как это сделать, рассказано в специальной инструкции. После регистрации в личном кабинете следует добавить сведения о своих детях.

Для перехода к сервису «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» на портале mos.ru нужно зайти в каталог услуг для жителей, выбрать раздел «Образование» и кликнуть на название сервиса. На его странице необходимо зайти в раздел «Спортивные школы» и нажать на кнопку «Подробнее». Пользователи окажутся в каталоге спортивных занятий. Искать подходящие вступительные испытания удобнее всего с помощью фильтров. Они расположены в каталоге слева. Например, чтобы ограничить поиск, нужно отметить вид спорта, станцию метро, район Москвы и возраст ребенка. Кроме того, найти секцию можно по названию учреждения.

У каждой спортивной школы есть своя карточка, в которой указан вид спорта, название учреждения и адрес, где проводятся вступительные испытания, а также ближайшие станции метро. Кроме того, в ней отмечен возраст детей или год рождения, который подходит для вступительных испытаний. Если нужна более подробная информация, то ее можно получить на отдельной странице, кликнув на кнопку «Подробнее».

После того как горожане определятся с выбором вида спорта, можно перейти к следующему действию — записи ребенка на вступительные испытания в спортивную школу. Для перехода к этой опции нужно в карточке нажать на кнопку «Выбрать». После этого сервис автоматически переведет пользователей на портал «Московский спорт», где необходимо будет зарегистрироваться с помощью Mos ID. Здесь можно выбрать дату и время для прохождения испытаний и оставить заявку.

В сервисе «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» также удобно выбирать внешкольные занятия, связанные с творчеством: музыкальную, художественную школу, танцевальную, театральную или изобразительную студию, а также различные кружки.

