В большим минусе: стала известна сумма ущерба Европы от конфискации активов РФ

В Брюсселе сейчас обсуждают идею нового кредита Украине за счет замороженных ресурсов России.

Европейские страны, включая государства ЕС, а также Швейцарию и Норвегию, в случае конфискации замороженных российских активов могут лишиться как минимум 266 миллиардов долларов вложений в экономику РФ. Такой расчет привело РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

В Брюсселе сейчас обсуждают идею нового кредита Украине, который будет «основан» на замороженных российских активах. Согласно замыслу, Киев обязан будет вернуть деньги только в том случае, если Россия выплатит «репарации». Однако окончательной схемы нет, а позиции стран сильно расходятся.

Некоторые государства — в частности Бельгия и Франция — публично выражают сомнения. Их опасения связаны с тем, что прямая конфискация может вызвать хаос на финансовых рынках и подорвать доверие к европейской системе.

Где заблокированы российские активы

В недружественных европейских странах сейчас заблокировано примерно 236 миллиардов долларов российских активов: как суверенных, так и частных.

Большая часть — около 228 миллиардов долларов — хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Швейцария отдельно подтвердила заморозку российских государственных активов на сумму 8,4 миллиардов долларов (по состоянию на март 2025 года).

Норвегия точных цифр не раскрывала.

По данным статистики, инвестиции ЕС в российскую экономику составляют 238 миллиардов долларов. Эти средства окажутся под угрозой, если Европа решится на шаг к конфискации.

Российская реакция

Москва неоднократно называла заморозку активов «воровством».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит зеркальными мерами: у Москвы также есть возможность удержать активы западных стран, размещенные в РФ.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования Киева о репарациях носят «демагогический характер».

В качестве контрмер Россия еще в 2022 году ввела ограничения на вывод средств недружественными инвесторами: доходы аккумулируются на специальных счетах «С», и вывести их можно только по решению правительственной комиссии.

