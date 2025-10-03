Не все то золото, что блестит: сколько подделок продают ювелиры в России

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Какие меры власти предлагают для обеления рынка и как это отразится на бизнесе?

Каждое пятое украшение в магазинах может оказаться неоригинальным. По оценкам специалистов, доля подделок на российском ювелирном рынке составляет от 15 до 20%, что эквивалентно 56 млрд рублей. Чтобы изменить ситуацию, государственные органы намерены усилить контроль за продажей ювелирных изделий. Минфин разработал проект постановления (содержанием которого ознакомились «Известия»). Согласно документу, торговые точки должны будут размещать распечатанную «памятку потребителя» с инструкцией по проверке украшений. Россияне смогут использовать ее для распознавания настоящего клейма и маркировки. Подробнее о том, как эти меры повлияют на рынок, пишут «Известия».

Какие изменения ждут продажу ювелирных изделий

Контрафактная продукция в ювелирной отрасли — серьезная проблема для России, рассказали эксперты, опрошенные «Известиями». В ответ на это власти планируют изменить правила торговли такими товарами. Минфин уже разработал проект постановления.

Согласно инициативе, продавцы будут обязаны предоставлять покупателям «памятку потребителя» с рекомендациями по проверке изделий. На карточке товара появится регистрационный номер из госсистемы ГИИС ДМДК и специальный QR-код, который ведет в реестр, сообщил управляющий партнер юридической компании BBNP, член «Деловой России» в Москве Максим Барашев.

По информации Минфина, наличие такой памятки даст покупателям возможность сразу в магазине получить понятные инструкции по распознаванию подлинности клейма и маркировки.

Федеральная пробирная палата уточнила, что многие граждане пока не осведомлены о том, что проверить ювелирные изделия можно через сканирование двухмерного кода или ввод индивидуального номера, позволяющего подтвердить оригинальность товара. Реализация проекта повысит информированность потребителей и снизит интерес к нелегальному сегменту. При этом предпринимателям не придется нести дополнительные расходы — памятку и код можно будет просто распечатать с официального сайта ведомства.

Также планируется ввести требование обязательного наличия этикетки на монетах с указанием названия, типа металла, веса и номера партии. В пояснительных документах говорится, что общие затраты представителей рынка за шесть лет с момента вступления новых правил могут составить от 300 млн до 3 млрд рублей. Изменения планируют ввести в действие с 1 марта 2026 года.

Случаи продажи подделок в магазинах происходят регулярно. В 2024 году москвичка заявила о намерении подать в суд на одну из крупных сетей ювелирных магазинов после того, как приобрела недорогое кольцо по цене изделия с бриллиантом. В колл-центре компании подтвердили, что украшение не соответствует характеристикам, указанным в документах.

Еще один инцидент произошел в Тульской области: местные полицейские установили, что сотрудница ювелирной точки продавала клиентам позолоченные изделия вместо заявленных золотых украшений.

Каков масштаб подделок на рынке ювелирных изделий

По мнению эксперта Президентской Академии Вячеслава Мищенко, меры Минфина по борьбе с подделками назрели давно. Введение уникальных номеров и памяток для покупателей — шаг в верном направлении, хоть и запоздалый.

Как рассказал эксперт, еще в 2019 году доля незаконного оборота ювелирной продукции, по данным Минфина, достигала 70%. С тех пор положение улучшилось, однако проблема сохраняется. Официальных данных о масштабах фальсификата власти не раскрывают. При этом, по итогам 2024 года, объем рынка составил 281 млрд рублей.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко оценила текущую долю подделок и контрафакта в 20% от общего объема, что эквивалентно около 56 млрд рублей ежегодно.

Аналитик Андрей Бархота сообщил, что под видом ювелирных изделий в торговых сетях может реализовываться до 15% бижутерии, что составляет примерно 42 млрд рублей. Кроме того, по его мнению, доля изделий, в которых характеристики не соответствуют заявленным, может достигать 30%. Это включает использование золота другой пробы, менее очищенных сплавов и искусственных камней. Специалист считает, что меры Минфина могут сократить количество подделок в два-три раза.

«Главный риск для покупателей — финансовые потери. Люди переплачивают за позолоченные изделия, принимая их за золото, или покупают украшения 375-й пробы вместо заявленной 585-й. Дополнительная проблема — использование синтетических камней под видом натуральных», — отметил Вячеслав Мищенко из Президентской Академии.

По его словам, на маркетплейсах опасность выше, поскольку не все продавцы зарегистрированы в ГИИС ДМДК. Поэтому проверка подлинности — необходимая мера, однако покупателям нужно объяснять, как ею пользоваться, добавил эксперт.

Как указано в пояснительной записке Минфина, отличить фальшивый металл с содержанием до 30% золота от натурального бывает крайне трудно, что создает сложности как для потребителей, так и для профессионалов.

Как нововведения скажутся на бизнесе

Вячеслав Мищенко полагает, что при внедрении новых требований необходимо учитывать возможные издержки. Дополнительные расходы на реализацию этих изменений уже сейчас оцениваются примерно в 800 рублей на одно изделие (в том числе затраты на памятки и маркировку монет). Это значительная нагрузка для бизнеса, и важно, чтобы борьба с подделками не стала препятствием для честных компаний, отметил он.

Исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгметаллам, камням, ювелирному производству и художественным промыслам Владимир Збойков добавил, что из-за роста административного давления часть компаний прекращает регистрацию в Федеральной пробирной палате и уходит в тень. Просвещение потребителей важно, но на практике для них большее значение имеет цена и соотношение стоимости с качеством, чем происхождение изделия, сказал он.

Ранее «Известия» сообщали, что объем нелегального оборота драгметаллов в стране увеличивается. На долю золота он уже составляет 20% — это примерно 7 тонн в год. В связи с этим власти планируют ужесточить контроль за движением инвестиционных монет из драгоценных металлов. Участники рынка, включая банки, будут обязаны вносить в ГИИС ДМДК данные об остатках монет, их движении, а также персональные сведения клиентов при любых сделках.