Никто не забыт: у острова Сескар отдали дань памяти экипажу «Морского охотника»

Катер затонул в 1942 году, обследовать его удалось только сейчас.

У острова Сескар в Финском заливе отдали дань памяти экипажу катера «Морской охотник», который погиб в 1942-м году. В его составе был 21 человек.

Поисковики разыскали родственников погибших, которые даже не подозревали, какой подвиг совершили их близкие. Сторожевой корабль впервые удалось обследовать лишь в этом году. Траурную церемонию провели спустя 83 года. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко расскажет какие тайны хранил «Морской охотник» на дне Балтики.

Корма плотно опутана рыболовной сетью, иллюминаторы выбиты, а внутри можно рассмотреть посуду с камбуза. Погружаясь, водолазы будто совершают путешествие во времени. Которое остановилось здесь 83 года назад.

МО-208 — «Морской охотник» или «Мошка». Советский боевой надводный катер с усиленным противолодочным вооружением. У краснознаменного Балтийского флота «Морских охотников» было 30. Один из них пропал без вести ночью 19 сентября 1942-го, прикрывая советскую территорию от атак финских катеров.

«МО-208 затонул именно в этом месте. В нескольких милях от острова Сескар, прямо на форватере, который в годы войны был заминирован. Предположительно, на минном заграждении и подорвался „Морской охотник“», — рассказала корреспондент.

Вместе с экипажем из 21 человека. До лета этого года все они считались пропавшими без вести. Пока на глубину 32 метра не спустилась разведывательно-водолазная команда проекта «Поклон кораблям Великой Победы».

«Катер разорван на две части взрывом, и под нами кормовая часть. Примерно по машинное отделение вокруг этой точки кормы нет: либо ее разорвало, либо она куда-то отдрейфовала, куда-то далеко», — рассказал руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Командиром «Морского охотника» был 25-летний Михаил Хвостов. О нем двоюродный правнук до недавнего времени не знал вообще ничего.

«Мы конечно удивились, что это вообще возможно. Вторая реакция была радость, что мы нашли дальнего родственника», — рассказали родственники Михаила Хвостова, Светлана и Артем Большаковы.

В архивах поисковики нашли даже дневник жены Михаила, медсестры Кронштадтского госпиталя. В нем трогательные строки о последней встрече с супругом.

«Михаил прибежал попрощаться с нами на несколько минут, долго держал Таню на руках и целовал, целовал. Она в эвакуации написала ему письмо, письмо пришло обратно. И она пишет, что поняла, что он погиб», — рассказала руководитель московского отделения службы розыска поискового центра «Информбюро» Лариса Ложкина.

А вот родственники комендора Тупицына о герое знали и помнили. Александр Николаевич ушел на флот в 20. Семьей обзавестись не успел. Двоюродный внук и его супруга — самые близкие из потомков.

«Кроме него было еще четыре брата и три сестры. Три брата ушли на фронт и не вернулись. Двое из них пропали без вести», — рассказали родственники Александра Тупицына Николай и Марина Зыковы.

Почтить память своих родственников и всего экипажа «Морского охотника» эти семьи приехали из Нижегородской и Кировской областей. И вот то, что должно было состояться еще 83 года назад: залпы орудий, панихида, траурный венок на воде.

«Вот говорят никто не забыт, ничто не забыто. Вот оно сейчас: никто не забыт, никого не забыли!», — отметили Зыковы.

Доставать со дна МО 208 не будут. Он так и останется погребенным на глубине. На пушке «Морского охотника» теперь мемориальная табличка с именами всех членов экипажа. И так поисковики намерены поступить со всеми найденными на дне залива кораблями. Только за этот, уже 13-й сезон, при поддержке РГО и Балтийского флота обследованы четыре малых охотника и два торпедных катера. Точные координаты этих братских захоронений — это заполненный пробел в чьей-то семейной истории.

