Грязное дело: очистные сооружения на Волге и Байкале не работают в полном объеме

Очистные сооружения на Волге и Байкале не работают в полном объеме

На них в рамках федеральных проектов потратили 160 миллиардов рублей.

О масштабной экологической угрозе заговорили российские ученые. Опасность для пресноводных водоемов Сибири, Поволжья и Урала представляют стоки. Очистные сооружения, на которые в рамках нацпроекта потратили 160 миллиардов рублей, по сути, не работают! Одни готовы лишь частично, другие построены с нарушениями, либо не функционируют вовсе. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев разбирался в проблеме!

Рыбные заморы и ядовито-зеленые волны — свидетельства экологической катастрофы. На оздоровление Волги потрачены миллиарды рублей, но, похоже, федеральный проект забуксовал.

«Водоем заболачивается и постепенно умирает. И там конца и края нет», — наглядно продемонстрировал исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Башкирии Вадим Искандеров.

Старое русло реки Белая в Башкирии. Сюда бурлящий поток несет отходы производств и стоки канализации. Водоем химического цвета, на поверхности — пена и белесая пленка. Вода отравлена.

«Это уже все напрямую, не через речки, сливается в Белую, Белая, соответственно, впадает в Каму, а Кама — в Волгу», — рассказал местный житель Рамис Теляпкулов.

На два масштабных федеральных проекта — оздоровление Волги и сохранение озера Байкал — всего потратили 161 миллиард рублей.

Ярославская область. Село Новый Некоуз. Недавно построенные очистные сооружения жители обходят стороной из-за резкого запаха канализации. Все стоки идут в реку Ильдь, которая впадает в Волгу.

«А вот так выглядят очистные сооружения за 136 миллионов рублей, построенные по национальному проекту „Экология“. Их сдали в эксплуатацию три года назад, и вот можно увидеть, что из пластиковой трубы грязная мутная жидкость стекает прямо в реку», — рассказывает корреспондент.

Завидев журналистов, рабочий очистных сооружений звонит своему начальству. Приехавший руководитель не скрывает — дорогостоящий объект действительно неисправен и вряд ли заработает.

«Есть вопросы по проектированию, по качеству собранного материала, есть оборудование, которое уже вышло из строя. Да, очищение полностью не происходит. Такие очистные на норматив не выйдут никогда», — заявил начальник ПТП Некоуз Александр Гладков.

В районной администрации, которая принимала объект, во всем винят подрядчика. Мол, документы подписали, но среди чиновников никто не знает, как должно работать оборудование.

«Это строительство. Мы принимали фактически выполненные объемы. Он работал, все двигатели, все работало, все крутилось, но не выполняло свои функции. Это уже выяснилось позже», — объяснил замглавы Некоузского района Павел Демидов.

В паспорте объекта указано: подрядчик — ярославская компания «Алгоритм», даже есть адрес и телефон, но по нему никто не отвечает.

«Строители говорят: проектировщик у вас был недоделанный такой, мы и так уж еле-еле выкружили, мы что-то построили, а дальше пусть не расцветает. И когда эксплуатант берет в руки — на тебе, боже, что нам негоже, то, что не доделал проектировщик и не доделал строитель», — возмутилась исполнительный директор Всероссийской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Похожая ситуация в Бурятии. В рамках проекта по сохранению озера Байкал в Улан-Удэ строят очистные сооружения. 15-миллиардный проект компания «Роскапстрой» должна была сдать еще в прошлом году, но работы выполнены лишь на четверть. Организация судится с бывшими сотрудниками.

«Работал я в этой компании два года. Там не выплачивали надбавку к заработной плате. У нас филиал был в Республике Бурятия. Работы выполняются некачественно», — посетовал бывший сотрудник фирмы.

«Роскапстрой» уже срывал сроки сдачи очистных сооружений в Чувашии и Ульяновской области. Руководитель компании от комментариев отказался, сославшись на занятость.

Пока идут суды чиновников с подрядчиками, оздоровление национальных достояний России, Волги и Байкала, поставлено на паузу. Даже наоборот — экологическая обстановка в водоемах ухудшается.

