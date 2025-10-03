Более 1,5 млн рублей: курьер на самокате заплатил самый большой штраф
Курьер на самокате заплатил самый большой штраф более 15, млн руб
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Дело в том, что он сбил женщину. Ей потребовалась длительная реабилитация и даже сиделка.
Самый большой штраф за сбитого пешехода заплатит курьер на самокате. В Петербурге суд постановил выплатить рекордную компенсацию пострадавшей жительнице города!
Она получит более 1,5 миллиона рублей, из которых 900 тысяч — это моральная компенсация.
Дело в том, что после наезда самоката в мае 2022 года — женщине потребовалось длительное лечение, в том числе помощь сиделки. За медицинскую реабилитацию курьер заплатит почти 700 тысяч.
