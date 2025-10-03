В США произошла утечка компрометирующих Байдена документов Пентагона

Фото, видео: www.globallookpress.com/Liu Jie; 5-tv.ru

Судя по всему, в американском Министерстве войны грозит масштабная чистка.

В США произошла одна из крупнейших утечек секретных документов Пентагона. Пока неподтвержденные данные распространяют ближневосточные СМИ. Они опубликовали первые страницы. И судя по дате, документы приняты еще при администрации Байдена.

Отчеты касаются важнейших аспектов внешней политики США. Среди них: позиции объектов НАТО на Украине, размещение американских баз в странах Азии и противостояние с Ираном.

Подобная утечка случилась два года назад, когда в сеть слили материалы о положении ВСУ. Тогда Пентагон обвинил летчика Джека Тейшейру. И, судя по всему, в американском Министерстве войны готовят масштабную чистку.

Как пишет Washinghton Post, тысячи военных должны пройти тест на детекторе лжи по личному распоряжению Пита Хегсета.