Во Владивостоке пожар разгорелся в парке аттракционов
33 0
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Огонь охватил 200 «квадратов».
Пожар разгорелся этим утром в парке развлечений во Владивостоке. К приезду спасателей пламя полностью охватило кафе. А над городом поднимался столб черного дыма. Его видно за несколько километров.
Людей с ближайших каруселей эвакуировали. По словам очевидцев, они слышали громкие хлопки у горящего здания.
Работы на месте продолжаются. Внутри помещения могли находиться люди, но информации о пострадавших пока нет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.