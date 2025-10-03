Мошенник? В Мосгорсуд поступила жалоба по делу сына звезды «Интернов» Демчога

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Заседание назначено на конец октября.

Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор сыну актера Вадима Демчога, известного по роли венеролога Купитмана в сериале «Интерны», Вильяму. Он получил два года колонии по делу о телефонном мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

«Судебное заседание назначено 28 октября 2025 года», — отмечается в материалах.

Мещанский суд вынес решение по делу Вильяма Демчога 30 июня 2025 года. Сын артиста получил два года колонии общего режима. Молодой человек проходил по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В прокуратуре уточнили, что Вильям и его сообщники обманом выманили у 82-летнего пенсионера 1,8 миллиона рублей. Злоумышленники сообщили пожилому человеку, что его деньги якобы были похищены, после чего они заставили пенсионера перевести его сбережения на «безопасные счета».

По данным ведомства, Демчог получил в феврале 2024 года информацию от своих подельников о зачислении 490 тысяч рублей на банковскую карту. После этого молодой человек обналичил данную сумму, а затем положил на банковские счета, которые контролировались мошенниками.

Уточняется, что Демчог признал свою вину и возместил материальный ущерб.

