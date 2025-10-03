Российские ракеты обгоняют системы Patriot на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

94% оружия ВС РФ достигают целей.

Украина сбивает все меньше российских ракет, даже не смотря на американские системы Patriot. К таким неутешительным выводам пришли журналисты издания Financial Times, посчитав, сколько ударов смогли предотвратить на Украине за сентябрь.

Выяснилось, что ВСУ ликвидируют только 6% ракет. А все дело в том, что ЗРК просто не успевают обновлять, а вот российские «Калибры» и «Искандеры», постоянно модернизируются и уже легко уворачиваются от «Пэтриотов».

Наглядный пример минувшая ночь. Там под ударами оказались порт, железная дорога, склады. Своих целей достигли абсолютно все ракеты, судя по повторным взрывам было поражено и хранилище с боеприпасами.