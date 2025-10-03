Владимир Путина выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Это, в некотором роде, был вечер открытий.

Главное события этого дня — выступление Владимира Путина на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». Это формат, подразумевающий обсуждение самых острых вопросов и тенденций — в политике, экономике, мировой безопасности.

Президент всегда использует эту возможность, чтобы четко и ясно объяснить позицию России. А иногда и послать сигнал, например, тому же Западу. Тема украинского конфликта, конечно же, стала центральной. Все важные заявления услышал обозреватель «Известий Виктор Синеок».

Главное — запастись терпением, водой и умением слушать. Кульминацией встречи валдайского клуба стал разговор с Владимиром Путиным.

Появление президента в зале означает, что на вопросы, которые участники Валдайского клуба формулировали несколько дней, будут даны ответы. Эта встреча всегда вызывает огромный резонанс.

А эта пленарная сессия — особенно. Главный ее вопрос: как жить в новом, полицентричном мире. Путина для начала попросили объяснить правила.

— Но мы еще, скажем так, может быть, продвинутые, но только пользователи этого мира, а вы, как минимум, механик, а может быть, даже инженер этого самого полицентричного мира, поэтому мы очень ждем от вас некоторых инструкций по применению.

— Инструкцию вряд ли я смогу сформулировать, да и в этом нет цели, потому что все инструкции советы дают только для того, чтобы потом им не следовать, — ответил Путин.

Но происходящее в современном мире президент объяснил. Институты прежнего глобального управления в значительной степени утратили свою эффективность. В современных условиях нужно быть готовыми ко всему. Сильными в том числе, но строить безопасность надо, учитывая интересы всех участников процесса.

«Иначе никакого жизнеспособного решения не будет вовсе, а лишь громкие фразы будут и бесплодная игра амбиций. Таким образом, для достижения результата нужна гармония, баланс. И наконец, возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга. Конечно, ослабление диктата, наличие которого отличало предыдущий период, расширение пространства, свобода для всех — это несомненное благо. Вместе с тем, при таких условиях гораздо сложнее найти и установить этот самый прочный баланс, что само по себе явный и чрезвычайный риск. Такая обстановка на планете, которую постарался обрисовать достаточно коротко — явление качественно новое», — сказал Путин.

Международные отношения сейчас переживают особый период. С одной стороны слом прежней системы сопровождает агрессия Запада. С другой — по мнению Путина, общая договороспособность в мире все же увеличивается. Да, требуются нестандартные решения, сложная дипломатия. Появляются новые сообщества — среди них БРИКС и ШОС.

«Растущее количество игроков с разными целями и политическими культурами со своими самобытными традициями, вся эта глобальная сложность делает выработку подходов к теме безопасности намного более запутанной и непростой задачей. Однако открывает всем нам и новые возможности. Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию безусловно теперь анахронизм, не имеющий смысла. Мы видим, например, с каким усердием наши европейские соседи стремятся залатать, отштукатурить трещины, пошедшие по зданию Европы», — подчеркнул президент РФ.

Одно из последствий трещин — появление в зале лидера Республики Сербской. Милорад Додик, впервые гость Валдайского клуба, после рассчитывает на встречу с президентом России. Эксклюзивно «Известиям» он рассказал, что его республика под огромным давлением ЕС.

«Мы — помеха глобальным интересам коллективного Запада. И это длится много десятилетий. Республика Сербская была создана после распада бывшей Югославии. Это подтверждено Дейтонскими соглашениями, но с самого начала западные страны начали пытаться построить некую воображаемую Боснию и Герцеговину, которая невозможна», — заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Не в силах противостоять объективным причинам изменений в мире элиты ЕС нагнетают истерику. Выдумывают поводы для агрессии против России.

«Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, мантру раз за разом. Вот я смотрю, вот, я вам честно говорю, я смотрю иногда, как и что говорят там. Думаю, они же… Ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО, ну в это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно, или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан пытаются в этом убедить. Ну какие еще варианты? Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами, посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, с промышленностью, с европейской культурой и идентичностью, с огромными долгами и нарастающим кризисом систем социального обеспечения», — сказал Путин.

А некоторые заявления и вовсе поражают.

«ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть, опять самой мощной в Европе. Ну хорошо. Мы внимательно это слушаем, смотрим, что имеется в виду. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно. Оно уводит от реальных проблем и вызовов. И общество все равно, рано или поздно, спросит со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются. Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, „вольному воля“. Пусть пробуют», — добавил президент

Главная страна НАТО — США — грозится передать Украине дальнобойные «Томагавки». Российский президент напомнил — дальнобойные системы уже передавали противнику, и ситуацию на поле боя это принципиально не изменило.

«Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать. Будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в тоннеле, в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Но а как же? Применять «Томагавки» без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях к между Россией и Соединенными Штатами», — ответил Путин.

Рассуждая об атаках на Россию, Путин активно жестикулировал. Микрофону досталось.

Это вообще, в некотором роде, был вечер открытий. Путин, например, в ответ на один из вопросов внезапно признался в любви к Москве.

«Я люблю Москву» вы сказали. У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву. Вот из этого и будем исходить», — сказал Путин.

«От уроженца Санкт-Петербурга, Ленинграда это много стоит! Спасибо. Это революционное событие», — заметил Лукьянов.

Столица России — центр, который активно развивается. В отличие от европейских столиц.

Вместо прагматичного подхода, Европа выдумывает причины, по которым надо ненавидеть Россию.

— Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете?

— Я не буду больше. Больше не буду. Не буду больше ни во Франции, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? Вы знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов НЛО, но там столько чудаков, будут запускать вам каждый день. Каждый день, боже мой, вот и пусть ловят там все это. Значит, ну, как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Есть определенные и большой дальности, но целей там нет, что самое-то главное.

Но, не смотря на все это, Путин уверен: шанс договориться есть. Переговоры на Аляске тому пример. Трамп там, за закрытыми дверями оказался приятным собеседником.

— Он так любит и позирует немножко, мы все это видим, во всем мире это видят. Но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно.

— А вообще, на Аляске встретиться, чья идея была?

— Ну какая разница? Главное, что мы встретились.

И тем для переговоров очень много. Например, вопросы регулирования ядерного вооружения.

«Вот Орешник — не Орешкин, а Орешник. У нас могут появится и другие системы. Работа идет, результаты будут. Некоторые говорят, что им не надо. Ну не надо и нам не надо. Есть страны, которые готовят ядерные испытания, и если они их проведут, Россия сделает то же самое», — сказал Путин.

Почти четыре часа подробной беседы на все самые важные международные темы. Владимир Путин отвечал на вопросы честно, прямо, пока было время. После чего покинул зал. Поздно вечером у президента России еще состоялась международная встреча — с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

