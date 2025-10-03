«Осадочек остался»: Путин об отношениях России с Финляндией и Швецией

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Vesa Moilanen; 5-tv.ru

По словам президента, ситуация сильно изменилась.

Россия готова восстанавливать отношения с Финляндией и Швецией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Так что мы будем работать, конечно, нормально. Если захотят (Финляндия и Швеция. — Прим. Ред.) как-то выстраивать и восстанавливать отношения, мы не против, мы согласны. Но ситуация, конечно, поменялась, значит, ложечки нашлись, а осадочек остался», — отметил глава государства.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

