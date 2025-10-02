Путин прокомментировал возможную передачу ракет «Томагавк» Киеву

Фото, видео: www.globallookpress.com/U.S. Navy; 5-tv.ru

Президент заявил, что поставки дронов и другого оружия не решат главную проблему ВСУ.

Возможная передача ракет «Томагавк» Киеву ничего не изменит на поле боя. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Это опасно, что касается „Томагавков“, это мощное оружие, оно, правда, уже такое совсем несовременное, но мощное и представляющее угрозу, и, конечно, это не изменит, вообще никак не изменит отношения, соотношения на поле боя», — сказал глава государства.

Путин заявил, что поставки дронов и другого оружия не решат главную проблему ВСУ — отсутствие достаточного количества солдат. В то же время передача ракет, таких как «Томагавки», повлечет за собой новый этап эскалации на Украине и в отношениях между Россией и США, так как применять «Томагавки» без участия американских военных невозможно.

«В конце концов, системы ПВО России приспособились. Несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут „Томагавки“ нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать. Будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркнул Путин.

Ключевой темой XXII ежегодного собрания клуба «Валдай» было создание новой системы международных отношений, где приоритет отдается суверенитету и взаимовыгодному сотрудничеству.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем принимают участие 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания входятт пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

