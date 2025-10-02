«Воевал достойно»: Путин про сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса на СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Боец защищал позиции РФ и стал русским солдатом.

Сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс достойно сражался в составе ВДВ во время специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«Узнал, когда поступил проект указа о его награждении орденом Мужества. И честно, меня это удивило», — признался он.

При этом российский лидер пояснил, что американец попал ряды российских военнослужащих с благородной целью.

«Это значит, что Майкл Глосс оказался здесь, потому что он разделяет те ценности, которые защищает Россия», — отметил президент РФ.

Несмотря на то, что Глосс был американцем, он смог стать русским солдатом, пояснил Путин.

«Глосс прошел специальную подготовку и был зачислен не просто в Вооруженные силы, а в элитное подразделение российских Вооруженных сил — воздушно-десантные войска. Воевал он на переднем крае и достойно», — рассказал российский лидер.

Во время штурма в зоне СВО российский военный Иван получил тяжелое ранение, однако Майкл его не бросил и до конца боролся за жизнь товарища. Машина, на которой двигался Майкл к линии соприкосновения, подорвалась на мине. Американца удалось вытащить. Ему оказали медицинскую помощь, но подрыв был лишь началом боя с применением беспилотников. Глосс погиб вместе с русским военным, не доехав до укрепрайона.

Ключевая тема XXII заседания клуба «Валдай», проходящего каждый год, состоит в создании новой архитектуры международных отношений, в центре которой окажутся уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество стран.

Главное направления заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем принимают участие 140 специалистов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

По программе заседания заявлены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой происходит обсуждение вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия готова поддержать план Трампа по сектору Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.