«Гендерный терроризм»: Путин о том, почему люди бегут в Россию из Европы

Уже порядка двух тысяч заявлений о получении гражданства РФ подали граждане западных стран.

Неважно, откуда человек, если он разделяет наши ценности, то он наш. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Обозреватель RT, американка Тара Рид, обратилась к российскому лидеру, сказав, что западная пропаганда ошибалась, говоря о России. Журналист также призналась в любви к нашей стране и рассказала об общих ценностях наших стран.

«Неважно, человек с востока, запада, с юга, с севера, но, если он разделяет наши ценности, он наш человек. Мы так к вам и относимся», — сказал Путин, обратившись к журналистке.

Также Рид поведала, что она не одна, кто ищет убежища в РФ и спросила в связи с этим, как Путин относится к потоку с Запада и упростят ли иностранцам выдачу гражданства РФ.

Президент РФ подтвердил, что уже порядка двух тысяч заявлений о получении гражданства России подали граждане западных стран. В основном это европейцы.

«Даже скорее не по политическим, а по ценностным соображениям люди приезжают, особенно из европейских стран побольше. Потому что там гендерный терроризм, я бы так сказал, в отношении детей очень многих не устраивает, и люди ищут такие „тихие гавани“ для этого. И к нам приезжают», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия будет всячески поддерживать таких людей, насколько это возможно.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

