Таким образом Пятая республика пытается отвлечь внимание от внутренних проблем в стране.

Захват Францией танкера в нейтральных водах — пиратство, на такие действия не было никаких оснований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. И там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого не было и быть не может. И танкер действительно под флагом третьей страны. Экипаж международный, во-первых, я не вижу, я, честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место», — сказал президент.

При этом в самой Франции сейчас масса проблем. И власти страны всеми силами пытается перенести напряжение на внешний контур — в частности, на Россию, спровоцировать нашу страну на какие-то действия. А потом, подобно Наполеону, сплотить французов вокруг себя и «вести их к победе», отметил Путин.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

