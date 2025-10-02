«Что нам мешает отвечать»: Путин допустил зеркальные меры на обстрелы ЗАЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У Украины тоже есть работающие атомные электростанции.

Россия может предпринять зеркальные меры в ответ на продолжающиеся атаки украинских вооруженных сил по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

По словам главы государства, регулярные обстрелы не позволяют ремонтным бригадам полноценно работать на объекте, который находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.

«Это опасная игра, и на той стороне люди тоже должны понимать: если они будут с этим играть так опасно, у них есть еще работающие атомные электростанции на их стороне. Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — подчеркнул президент.

Российский лидер также отметил, что на ЗАЭС находятся наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), однако они воздерживаются от публичных комментариев по поводу того, кто наносит удары по объекту.

«Они же все видят, что происходит. Что же мы, сами по себе наносим удары, что ли?» — добавил Путин.

Глава государства заверил, что российская сторона предпринимает меры для защиты станции, а ситуация остается под контролем.

Главной темой XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» стало обсуждение формирования новой архитектуры международных отношений, основанной на уважении к государственному суверенитету и принципах взаимовыгодного сотрудничества.

Форум в этом году проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года под концепцией «Полицентричный мир: инструкция по применению».

В работе заседания принимают участие 140 экспертов и аналитиков из 42 государств, среди которых — Алжир, Великобритания, Венесуэла, Германия, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие страны.

Программа включает пленарные заседания, специализированные дискуссии и презентации аналитических докладов, посвященных вопросам многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин напомнил Западу о быстром ответе России на угрозу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.