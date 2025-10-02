Против лома нет приема? Путин о том, что у всякой мощи есть предел

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Soeder; 5-tv.ru

Президент напомнил, что попытка контролировать весь мир ведет к сильнейшему перенапряжению.

Могущество США и союзников в конце XX века достигло пика, и многим так называемый либеральный порядок казался приемлемым.

Предлагались условия, которые надо было принять, а дальше ни о чем не думать и ни за что не отвечать. Тех же, кто был не согласен с таким мироустройством, пытался отстаивать свои интересы, считали чудаками и намекали, что у них ничего не получится. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

При этом попытка контролировать все вокруг создает сильнейшее перенапряжение.

«У всякой мощи все-таки есть предел. Ну, российская сторона, аудитория, знает. Есть такое у нас в народе выражение: „против лома нет приема, окромя другого лома“. А он всегда появляется, понимаете. В этом суть происходящих событий в мире, всегда. Он всегда появляется», — напомнил президент.

Чрезмерные усилия по контролю также бьют по внутренней стабильности, вызывая у граждан «главных» стран вопрос — а зачем все это надо, отметил Путин.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

