Войска ВС РФ удерживают стратегическую инициативу.

Ситуация с высказыванием президента США Дональда Трампа про то, что Россия — «бумажный тигр», требует уточнения контекста и дальнейшего пояснения. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«Не знаю, в каком контексте это было сказано. С иронией, может быть. Бумажный тигр дальше может что сделать? Идите тогда и разберетесь с этим бумажным тигром, а там, видите, все происходит по-другому», — сказал российский лидер.

Отвечая на слова Трампа, Путин отметил, что российские войска везде уверенно удерживают стратегическую инициативу. При этом он задался вопросом, какая роль у НАТО.

«Что тогда сама НАТО? Она тогда, что из себя представляет», — добавил президент России.

В отношении Трампа он отметил, что проблем для него нет.

«У нас с ним свои отношения. Мы знаем, что друг другу дарить. К этому мы относимся очень спокойно», — заключил российский лидер.

Главная тема XXII заседания клуба «Валдай», которое проходит каждый год, заключена в формировании новой архитектуры отношений на международном уровне, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное партнерство государств.

Ключевое направления заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Период мероприятия — с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Оно состоится в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, в числе которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания пополнили пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой происходит обсуждение вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин пояснил, что все страны НАТО воюют с Россией и не скрывают этого.

