История нашей страны доказала: нельзя проявлять слабость.

Слабость для России недопустима: она рождает иллюзию, что с нами можно разговаривать с позиции силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Он напомнил, что нерешительность Россия не проявит никогда, и об этом следует помнить всем, кому наше государство мешает.

«Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда. Пусть об этом помнят те, кому мы мешаем самим фактом нашего существования. Те, кто лелеет мечты о нанесении на этого самого стратегического поражения. Кстати говоря, вот те, кто активно об этом говорил, как у нас говорят тоже, иных уж нет, а те далече — где эти деятели?» — отметил Путин.

В мире сейчас существует огромное количество проблем, и тратить силы и время на искусственные и придуманные противоречия просто недопустимо, считает президент. И только кропотливая работа с вовлечением разных партнеров может решать сложные уравнения безопасности XXI века.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

