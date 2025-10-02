Путин: российская армия является самой боеспособной

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент отметил, что по всей линии боевого фронта наши войска уверенно идут вперед.

Российская армия является самой боеспособной. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«На сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией. И по выучке личного состава, по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения. И по тактике даже ведения боевых действий», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что по всей линии боевого фронта наши войска уверенно идут вперед. Кроме того, он сообщил, что в скором времени российские военные освободят город Волчанск.

«Я думаю, дело времени — заберут наши бойцы и вторую часть. Там создается уверенно зона безопасности», — подчеркнул Путин.

Также президент добавил, что западная группировка Вооруженных сил России почти забрала две трети Купянска, центр уже в руках российских военных.

«Западная группировка войск практически забрала один из таких крупных населенных пунктов, две трети города Купянска. Центр уже в наших руках. Боевые действия идут в южной части города», — сказал российский лидер.



Группировка «Центр» эффективно работает в зоне СВО, бойцы зашли в город Красноармейск. А также Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС России. По словам Путина, Россия контролирует почти 100% ЛНР.

Владимир Путин подчеркнул, что главное быть уверенными в себе.

«Нам самое главное — быть уверенными в себе, а мы в себе уверены», — заявил президент.

Ключевая тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной системы международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

