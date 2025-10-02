«Мы очень гордимся»: Путин о храбрости и героизме русских солдат

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент говорил не только об этнических русских, но и о «всех, кто любит Россию и служит ей».

Храбрость, мужество и героизм русского солдата неизменны, страна этим гордится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Все меняется, кроме одного — это храбрость, и героизм русского солдата, которым мы все очень гордимся», — сказал российский лидер.

Путин назвал русскими солдатами не только этнических русских, но и «всех, кто любит Россию и служит ей».

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

