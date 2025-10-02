«Нет, не ощущаю»: Путин опроверг схожесть с императором Александром I

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Он отметил, что является «избранным народом президентом на определенный срок».

Президент России Владимир Путин опроверг свою схожесть с императором Александром I и подчеркнул, что является избранным народом президентом на определенный срок. Об этом российский лидер сообщил в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Нет, не ощущаю. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница», — подчеркнул Путин в ответ на вопрос модератора дискуссии.

Он также напомнил, что Александр I объединил Европу силой, победив врага, который вошел на нашу территорию.

«Мы помним, что он делал Венский конгресс и так далее, с точки зрения того, куда двигался мир. Ну, это спорно, пускай историки там дадут оценки, спорная вещь, надо ли было восстанавливать монархии, везде и вся такая и как бы попытаться вернуть колесо истории чуть-чуть назад», — говорит президент России.

На XXII ежегодном форуме клуба «Валдай» ключевым вопросом стало обсуждение новой модели мироустройства, основанной на уважении суверенитета государств и принципах взаимовыгодного партнерства.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

Заседание будет включать в себя пленарные заседания, тематические дискуссии и презентацию докладов, в ходе которых будут обсуждаться вопросы многополярности и глобальной безопасности.

