Десятилетиями глобалисты подначивали и вооружали Киев, науськивая его против Москвы.

Запад не жалеет украинский народ, он для них — лишь расходный материал, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

При этом украинской трагедии и конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизилась к границам России, подчеркнул российский лидер.

«Те кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию десятилетиями взращивал оголтелый национализм и неонацизм. Да, честно говоря, извините за моветон, плевать они хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа. Этот народ для них — расходный материал, для глобалистов, экспацанистов на Западе и их прислуги в Киеве», — отметил Путин.

При этом президент согласился с тем, что если бы у власти в США был бы Дональд Трамп, то конфликта могло бы и не быть.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

