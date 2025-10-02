Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Элитам Старого Света не мешало бы заняться своими проблемами, а не нагнетать информацию о том, что война с нашей страной чуть ли не на пороге.

Европа еще столетия назад придумала, что Россия — враг. При этом большинство европейцев не понимают, чем так страшна Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Российский лидер напомнил о западной истерии: там нагнетается информацию о том, что война с Россией уже чуть ли не на пороге.

«Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО, ну в это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно, или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан пытаются в этом убедить», — отметил Путин.

Европейским правящим элитам российский президент посоветовал успокоиться и заняться своими проблемами.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

