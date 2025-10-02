Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Карательные меры в адрес Москвы потерпели полный крах.

Россия показала высочайшую степень устойчивости в противостоянии санкциям. Об этом российский лидер заявил в ходе XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

Также Путин отметил, что по количеству карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия стала абсолютным рекордсменом в мире. К тому же он пояснил, что карательные меры в отношении РФ потерпели полный крах.

«Ну и что? Добились своего? Я думаю, что присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах. Россия явила миру высочайшую степень устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло ломать не только отдельную страну, но и целую коалицию государств. Мы испытываем в этой связи гордость за нашу страну и за наши вооруженные силы», — заключил президент РФ.

Главная тема проходящего ежегодно XXII заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений. В ее центре находится уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Основная концепция заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие состоится с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем задействованы 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, в числе которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания внесены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сказал, что истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан.

