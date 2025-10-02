Путин: любые решения в мире возможны только на основе договоренностей

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В любом другом случае они нежизнеспособны.

Президент России Владимир Путин заявил, что любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они нежизнеспособны. Об этом он сообщил во время своего выступления на ежегодном заседании клуба «Валдай».

«Любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны, но или подавляющее большинство, иначе никакого жизнеспособного решения не будет вовсе. А лишь громкие фразы будут и бесплодная игра амбиций, таким образом, для достижения результата нужна гармония, баланс», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга.

На XXII ежегодном форуме клуба «Валдай» ключевым вопросом стало обсуждение новой модели мироустройства, основанной на уважении суверенитета государств и принципах взаимовыгодного партнерства.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.