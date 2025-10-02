Путин: пространство многополярности очень динамично и перемены предугадать сложно

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

Никогда еще в мире не было столько государств, которые стремятся влиять на ситуацию в мире.

Пространство многополярности очень динамично, и иногда перемены невозможно предугадать. При этом реагировать на изменения приходится быстро. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Российский лидер также заявил, что никогда еще в мире не было столько государств, которые стремятся влиять на ситуацию в мире. Однако всегда необходимо искать точки соприкосновения.

«Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел: „Там, за туманами“, ну или там, за океанами», — сказал Путин.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

