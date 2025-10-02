Путин: в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и ставки высоки

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Все меняется кардинально быстро.

В нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему, и «ставки чрезвычайно высоки». Об этом российский лидер заявил в ходе XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«Мы живем в такое время, когда все меняется, и меняется очень быстро, кардинально меняется», — сказал он.

Путин пояснил, что нужно быть готовыми к чему угодно в настоящее время.

«Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее. Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти», — подчеркнул российский лидер.

Ключевая тема XXII заседания клуба «Валдай», проходящего каждый год, заключается в формировании обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой стоят уважение к суверенитету и взаимовыгодное партнерство между странами.

Основное направления нынешнего заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие состоится с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем принимают участие 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой происходит обсуждение вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации.

