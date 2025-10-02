Трамп: демократы хотят отдать деньги нелегалам и открыть границы

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Подобные шаги поставят под угрозу безопасность США и создадут кризис беспрецедентного масштаба.

Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна заявил, что Демократическая партия хочет отдать деньги на медицинское обслуживание нелегалам и открыть границы. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Демократы хотят отдать ваши деньги за медицинское обслуживание нелегальным иностранцам и открыть наши границы для преступников со всего мира. Это смертельная комбинация, потому что приедут все», — говорится в публикации Трампа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на скорое завершение шатдауна в США. Он подчеркнул, что часть членов Демократической партии понимают нелогичность происходящих событий и «уже начинают сдавать позиции».

По мнению политика, ситуация с приостановкой работы правительства во многом зависит от готовности демократов к компромиссу, однако «фундаментальные интересы американцев требуют скорейшего решения».

