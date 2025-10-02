Детям до 14 лет скоро понадобится загранпаспорт для въезда в ряд стран

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Нововведения вступят в силу с 20 января.

Сразу несколько стран меняют правила въезда для детей до 14 лет. Уже с 20 января следующего года им понадобится загранпаспорт — для поездок в Абхазию, Южную Осетию, Белоруссию, а также Казахстан и Киргизию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии в разговоре с «Известиями», чтобы избежать трудностей при пересечении границы, родителям стоит заранее оформить документ. Ведь это займет месяц.

«Эти страны посещают миллион российских туристов. Например, по статистике Абхазии, куда мы направляем полтора миллиона человек в год, полмиллиона — это дети, которые путешествуют вместе с родителями. В России заграничный паспорт имеет примерно 20% наших граждан. Раньше в Абхазию и Белоруссию можно было путешествовать по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве», — рассказал вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

При этом детям старше 14 лет и взрослым можно по-прежнему выезжать в эти страны по внутреннему паспорту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.