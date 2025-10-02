Орбан намерен собирать в Венгрии подписи против военных планов ЕС

Фото, видео: RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Новость так взбудоражила репортеров на саммите в Копенгагене, что они фактически сорвали пресс-подход польского премьера.

Прямо сейчас европейские лидеры обсуждают дальнейшую судьбу Украины на саммите в Копенгагене.

Особое внимание прессы приковано к бросившему вызов Брюсселю премьер-министру Венгрии. Виктор Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против военных планов ЕС. Репортеры настолько хотели узнать детали этого плана, что фактически сорвали ради Орбана пресс-подход польского премьера Туска, который в этот момент как раз говорил о политике. Туск даже не понял, что происходит.

И это не единственный конфуз на саммите. Премьер Албании решил пошутить над Макроном, а заодно и над Трампом, заявив что тому удалось наконец помирить его страну с Азербайджаном. Рядом как раз стоял президент Алиев. Эди Рама продолжил шутить, спросил, почему это Макрон до сих пор его не поздравил, но французский лидер то ли был не в духе, то ли шутку не понял. И оборвал Раму довольно недипломатично, похлопав премьера по лицу.

Вообще, этот саммит уже стал одним из самых комичных за последнее время. Так, тот же Макрон пытался сфотографироваться с президентом Румынии, который как будто потерялся в пространстве и не сообразил, где ему встать.

