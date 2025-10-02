Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне с сегодняшнего вечера
Пьер Шилль заявил, что страна ответит России участием в учениях НАТО «Дакийская осень».
Европе нужно готовиться к боевым действиям уже «сегодня вечером», если это будет необходимо. Об этом заявил начальник штаба французской армии Пьер Шилль, его слова приводит издание Valeurs Actuelles.
«Будьте готовы к бою в любое время, и сегодня вечером, если это необходимо», — сказал он.
В середине сентября прошли военные учения России и Белоруссии «Запад-2025», в которых были задействованы 100 тысяч человек. Как сказал Шилль, Франция ответит на эти действия участием в учениях НАТО «Дакийская осень», которые пройдут в ноябре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон предложил задерживать танкеры с российской нефтью, чтобы нарушить поставки. По его словам, таким образом уничтожается бизнес-модель России. Он также предложил обсудить возможность задержки морских судов совместно со странами, входящими в так называемую «коалицию желающих». Макрон добавил, что эта мера должна осуществляться в тесном сотрудничестве с НАТО.
