Татьяна Брухунова отправилась в круиз без Евгения Петросяна

Супруга юмориста оставила его дома после недавнего юбилея.

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила устроить речной круиз по России вместе с детьми — Ваганом и Матильдой.

На своей странице в Instagram* она поделилась фотографиями и видео с путешествия, демонстрируя, как проходит отдых. Петросян на борту отсутствует.

Брухунова уточнила, что для младшей дочери Матильды это уже не первое плавание, а старший сын Ваган отправился в круиз впервые.

Ранее Евгений Петросян отметил 80-летие в усадьбе на озере Наговье. Торжество прошло в семейном кругу, вместе с женой и детьми. Вечером они организовали праздничный ужин в ресторане усадьбы и посетили ферму на территории комплекса.

Праздник сопровождался скандалом: по информации некоторых СМИ, артист получил площадку и номер в отеле по бартеру. Брухунова публично опровергла эти слухи, подчеркнув, что все было оплачено самостоятельно. Таким образом, сейчас внимание семьи сосредоточено на совместном отдыхе на воде, что позволяет детям впервые насладиться круизным путешествием и создает новые семейные воспоминания.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.