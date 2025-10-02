«Для меня это главное»: Дина Аверина готова пожертвовать работой ради семьи

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока что гимнастка может находить время для карьеры, но что будет дальше — вопрос туманный.

Олимпийская чемпионка Дина Аверина призналась, что после замужества приоритетом для нее стала семья, а не работа. Теперь спортсменка в первую очередь думает о создании домашнего уюта, сообщает 7Дней.ru.

«В моей карьере спортивной не удавалось совмещать, как я завершила спорт, я сразу поняла, что возможно все совмещать. Поэтому на первом месте у меня, конечно же, семья стоит, а уже потом работаю в проектах, в шоу, на мастер-классах. Ну, везде мы чем-то должны жертвовать. Но не хочется жертвовать семьей, потому что семья для меня это самое главное, поэтому, как даже вот Ариша говорит, или там родители наши, если невозможно совместить, попробуйте как-то это все так разрулить, чтобы совместить», — сказала гимнастка.

По словам Авериной, после свадьбы ее график стал более свободным. Теперь она может совмещать участие в проектах и шоу с личной жизнью.

Своими мыслями спортсменка поделилась на мероприятии WMT AI, где вместе с сестрой Ариной провела открытую тренировку. На той же встрече основатель компании WMT AI Игорь Никитин рассказал о том, как современные технологии и искусственный интеллект помогают профессионалам избегать травм и достигать новых результатов.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев познакомились на телепроекте в 2024 году. Уже через несколько месяцев фигурист сделал возлюбленной предложение. Их свадьба состоялась в июле, на ней присутствовали коллеги и звезды спорта и шоу-бизнеса — Ирина Винер, Татьяна Навка, Регина Тодоренко и Ольга Бузова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.