«Для меня это главное»: Дина Аверина готова пожертвовать работой ради семьи

Гимнастка Дина Аверина готова пожертвовать работой ради семьи
Пока что гимнастка может находить время для карьеры, но что будет дальше — вопрос туманный.
Олимпийская чемпионка Дина Аверина призналась, что после замужества приоритетом для нее стала семья, а не работа. Теперь спортсменка в первую очередь думает о создании домашнего уюта, сообщает 7Дней.ru.
По словам Авериной, после свадьбы ее график стал более свободным. Теперь она может совмещать участие в проектах и шоу с личной жизнью.
Своими мыслями спортсменка поделилась на мероприятии WMT AI, где вместе с сестрой Ариной провела открытую тренировку. На той же встрече основатель компании WMT AI Игорь Никитин рассказал о том, как современные технологии и искусственный интеллект помогают профессионалам избегать травм и достигать новых результатов.
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев познакомились на телепроекте в 2024 году. Уже через несколько месяцев фигурист сделал возлюбленной предложение. Их свадьба состоялась в июле, на ней присутствовали коллеги и звезды спорта и шоу-бизнеса — Ирина Винер, Татьяна Навка, Регина Тодоренко и Ольга Бузова.
