OpenAI обошла SpaceX Илона Маска и стала самым дорогим стартапом в мире

Ранее предприниматель ушел из компании-разработчика искусственного интеллекта со скандалом.

OpenAI, разработчик ChatGPT, обошел SpaceX предпринимателя Илона Маска, став самым дорогим стартапом в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, OpenAI заключила крупную сделку, в рамках которой смогла продать свои акции по цене, исходя из оценки 500 миллиардов долларов

Согласно источникам, сотрудники OpenAI реализовали акции на сумму около 6,6 миллиарда долларов. Среди инвесторов, участвовавших в сделке, — Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price. Эта сделка значительно увеличила стоимость компании по сравнению с предыдущей оценкой в 300 миллиардов долларов.

Рост оценки и инвестиционный ажиотаж

Стремительный рост оценки OpenAI отражает общий инвестиционный ажиотаж вокруг компаний, способных трансформировать индустрии с помощью искусственного интеллекта. OpenAI входит в число лидеров глобальной кампании по созданию центров обработки данных и разработке сервисов ИИ, наряду с такими компаниями, как Nvidia. По оценкам экспертов, глобальная инициатива в сфере инфраструктуры ИИ может обойтись в триллионы долларов.

Несмотря на то что компания пока не получает прибыль, она заключает крупные контракты с Oracle и SK Hynix, что стимулирует инфраструктурный бум и укрепляет ее позиции на рынке.

Преобразование компании и конфликты с Маском

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация с целью развития цифрового интеллекта «во благо человечества». Сейчас компания ведет переговоры с Microsoft о переходе к более традиционной коммерческой модели, при этом существующая некоммерческая структура OpenAI сохранит контроль над новой корпорацией.

Илон Маск, бывший соучредитель OpenAI, позже ушел из совета директоров и подал в суд, обвиняя компанию в нарушении обещаний и отходе от изначальной миссии. По его мнению, с привлечением миллиардной поддержки от Microsoft OpenAI изменила свои цели.

Сотрудники и конкурентная борьба за таланты

OpenAI сталкивается с жесткой конкуренцией за специалистов в области ИИ. Другие крупные компании активно переманивают исследователей, предлагая зарплаты в девятизначном диапазоне. Вторичная продажа акций помогает мотивировать сотрудников остаться в компании, обеспечивая им ликвидность и долгосрочную уверенность в бизнесе.

Продукты и технологические достижения

Для укрепления лидерства OpenAI выпускает новые модели ИИ. В августе компания представила GPT-5, свою самую мощную модель, способную имитировать человеческий процесс мышления. Также OpenAI разрабатывает открытые и свободно доступные модели, которые конкурируют с проектами вроде китайской DeepSeek, вызывая повышенное внимание со стороны мировой ИИ-экосистемы.

Перспективы

Хотя вторичная продажа акций не достигла максимального лимита в десять миллиардов долларов, который компания разрешила для продажи, источник считает это показателем доверия сотрудников к долгосрочной жизнеспособности OpenAI. В то же время компания продолжает усиливать позиции на рынке, противодействуя конкуренции со стороны Google, Anthropic и других игроков.

