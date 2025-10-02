«Вы не поверите»: Захарова о запрете въезда российских дипломатов в Чехию

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Данное решение может быть пиар-акцией перед выборами.

Чехия официально не уведомила РФ о введении запрета на въезд в страну российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«До настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало. Деталями этой недружной акции они не поделились, соответственно, мы не располагаем», — отметила представитель ведомства.

Захарова уточнила, что строгие ограничения на работу наших послов данное государство ввело несколько лет назад. Исключением было лишь пражское дипконсульство.

Она предположила, что полный отказ выдачи дипломатических паспортов российским послам — это пиар-акция перед предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут 3–4 октября. Вероятно, был нужен мощный информационный повод, имитирующий активную деятельность.

«В Праге должны понимать, что на любую недружественную акцию российская сторона всегда дает адекватный ответ. Невозможность направления в посольство в Чехии в Москве специалистов для решения всего комплекса различных неотложных вопросов, в том числе чисто технических, способно сильно затруднить функционирование», — подчеркнула Захарова.

