«Откуда денежки?»: Захарова спросила Зеленского о прозрачности финансирования

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломат обратила внимание на недавние заявления президента Украины о якобы достигнутых договоренностях с Вашингтоном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в законности и источниках финансирования заявленной киевским руководством «сделки» с США по поставкам вооружений на сумму 900 миллиардов долларов. Об этом она сообщила на еженедельном брифинге, передает ТАСС.

Дипломат обратила внимание на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы достигнутых договоренностях с Вашингтоном и потребовала от киевского руководства и его западных партнеров объяснить, откуда взялось финансирование.

«Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денежки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? Вы киллеры наемные, кого вы убиваете? В первую очередь — своих соотечественников, граждан Украины», — прокомментировала Захарова.

В брифинге представитель МИД подчеркнула, что подобные финансово-военные соглашения вызывают серьезные вопросы по прозрачности и соответствию международному праву, а также по практике расходования средств. По словам Захаровой, Москва будет внимательно следить за деталями переговоров и намерена ставить эти вопросы партнерам Киева.

Ранее украинская сторона публиковала заявления о переговорах с союзниками по вопросу усиления поставок вооружений; подтвержденные детали и источники финансирования подобных программ обычно обсуждаются на уровне официальных пресс-релизов и международных соглашений.

В 2025 году США продолжают оказывать значительную финансовую и военную помощь Украине. Суммарный объем американской поддержки на текущий год превышает 120 миллиардов долларов, из которых около 70 миллиардов выделено на военные нужды, более 50 миллиардов — на финансовую помощь, а порядка 3,7 миллиарда — на гуманитарную поддержку.

За последние месяцы США одобрили множество новых пакетов помощи, включая выделение около 800 миллионов долларов на инициативу по безопасности Украины (USAI) в 2026 году, а также десятки миллиардов долларов в рамках различных законопроектов и программ. Поставляются современные вооружения, боеприпасы, техника, системы ПВО, тяжелая артиллерия, беспилотники, а также осуществляется подготовка украинских военных на западном оборудовании.

При этом в отдельных периодах США временно приостанавливали новую помощь, что компенсировалось интенсивной поддержкой со стороны европейских стран. Тем не менее США остаются одним из ключевых военно-финансовых доноров Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.